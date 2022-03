Ruiters met honden op zoek naar koeienpens: ‘De ultieme vorm van vrijheid’

ASTEN - Ruim twintig ruiters te paard en net zoveel honden hebbe woensdag meegedaan aan een slipjacht in de omgeving van Asten. De jachtpartij, een initiatief van Midland Hunt, blijkt een daverend succes. ,,Het is de ultieme vorm van vrijheid.”

Het heeft er nog om gespannen of het door kon gaan. ,,De hevige regenval van de laatste weken werkt niet mee, boeren willen dan liever niet dat wij door hun weilanden trekken,” geeft gastheer Alfons Notermans aan.

Quote Het is hier een mooi gebied met veel hindernis­sen, we voelen ons hier welkom André Olthof, Voorzitter van Midland Hunt

Jaarlijks worden er ongeveer dertig jachtpartijen gehouden door het hele land, iedere keer met een andere gastheer die het gebied goed kent. ,,Het geeft een kick om met je paard door de natuur te gaan, dat is voor iedere deelnemer een passie,” zegt Notermans die een beetje gespannen door de kantine van manege Heiligers in Asten loopt. ,,Ik heb weinig geslapen,” moet hij erkennen. Het is niet zozeer dat het organiseren van een slipjacht nieuw voor hem is, hij is er al sinds 1999 bij betrokken, maar iedere keer is het spannend. ,,We trekken toch met een hele groep door de weilanden en de honden zijn niet aangelijnd.”

Ultieme vorm van vrijheid

Een slipjacht is een georganiseerde jachtpartij waarbij ruiters te paard met behulp van een meute jachthonden op zoek gaan naar een koeienpens. De honden lopen zoals gezegd los en volgen een spoor dat door weilanden, slootjes en bospaden getrokken is. ,,Voor zowel de ruiter, het paard als de hond is het de ultieme vorm van vrijheid” zegt André Olthof, voorzitter van Midland Hunt.

Hij is blij dat de jacht in de Astense weilanden mag. ,,Het is hier een mooi gebied met veel hindernissen, we voelen ons hier welkom.” Dat dit niet overal het geval is, weet hij maar al te goed: ,,We moeten een vergunning krijgen van de gemeente; bij het woordje ‘jacht’ zijn sommigen dan huiverig om deze te verlenen.”

Alleen maar het spoor volgen

Wie het drie uur durende schouwspel gadeslaat, ziet dat die huiver niet terecht is. De honden zijn zo getraind dat ze vanaf de eerste minuut het spoor volgen. Wandelaars die met een hond door het gebied lopen krijgen geen aandacht van de meute bloedhonden. Olthof: ,,De honden zijn zo getraind dat ze alleen maar het spoor volgen, als de tocht voorbij is wacht voor hun een beloning in de vorm van een koeienpens.”