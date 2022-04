Rust in je hoofd krijgen door boerderijtje te spelen bij Community Farm

De schapen en lammetjes die de wei in mogen, kijken uit op het zandpad dat naar de zelfvoorzienende biologische geiten- en schapenboerderij leidt. Hoe dichter bij je bij de boerderij komt, des te meer komt het gekakel van de kippen, het gemekker van de geiten en de rumoer van de mensen op je af.

Gitaar

Op de achtergrond van het samenspel klinken de geluiden van een man die zijn gitaar aan het stemmen is. Het is gezellig druk op de open dag van de Aarlese Community Farm, die drie jaar geleden is opgezet door Carmen Coolen en Coen Pieters.

Quote Nu willen we anderen helpen die psychische problemen hebben, eigenlijk door samen boerderij­tje te spelen. Je kunt alles bij ons doen, maar niks moet Coen Pieters De afgelopen jaren zijn zij druk bezig geweest om het ‘boeren’ te leren, maar nu zij het onder de knie hebben, willen zij er gewoon zijn. Bezig zijn met de dieren, luisteren naar de verhalen van mensen die naar hun ontmoetingsplek in de natuur komen en hun stagiairs van de Groene Campus het vak leren.

Sinds vorig jaar hebben zij er een hele nieuwe taak bij gekregen. De boerderij van de Helmondse Coolen en Pieters dient inmiddels ook als dagbesteding voor mensen met psychische klachten. Met de ervaringen die zij zelf hebben, willen zij nu anderen helpen. ,,Zes jaar geleden heb ik een burn-out en een depressie opgelopen”, vertelt Coolen. ,,Toen ik met mijn maatschappelijk werker in gesprek ging, vroeg ze me wat ik écht wilde als ik mocht dromen over een nieuw leven. Het enige beeld dat ik kreeg was dat ik rondliep tussen de geiten en schapen. Zo ben ik eerst begonnen met schapen melken op deze boerderij, om het drie jaar geleden over te nemen en het roer om te gooien.”

Ruimte bieden om ook niks te doen

Pieters vult aan: ,,Zelf heb ik op mijn tweeëntwintigste een psychose gehad. In de twaalf jaar daarna ben ik bezig geweest met mijn maatschappelijk herstel. Nu willen we anderen helpen die psychische problemen hebben, eigenlijk door samen boerderijtje te spelen. Je kunt alles bij ons doen, maar niks moet. Wij weten dat er periodes zijn waarin je niks kan, dat snappen we als geen ander. Daar is ook ruimte voor.”

Of het stel ook merkt dat meer mensen door corona psychische klachten hebben gekregen? Coolen merkt om haar heen dat er veel jeugdigen zijn uitgevallen en durft uit te spreken dat ze niet lekker in hun vel zitten. ,,Er lijkt wel meer transparantie te zijn rondom psychisch leed in zijn algemeenheid”, vult Pieters aan.

Geen vanzelfsprekendheid

,,Dat is iets wat al twintig jaar in ontwikkeling is. Mensen beseffen steeds meer dat psychische gezondheid niet vanzelfsprekend is. Vroeger werd er sneller gezegd dat je je hard moest maken. Dat kan je wel roepen, maar niet iedereen kan dat waarmaken. Er is steeds meer ruimte voor mensen om te zeggen dat ze mentaal niet oké zijn. Corona heeft daarin wel een extra duit in het zakje gedaan. Ik weet niet of er per se meer leed is, maar er is wel meer ruimte om daarover te communiceren.”