Saamhorigheid is groot in 100-jarig Someren-Heide

Heel De Hei Bakt

Dorpelingen John Henkes en Wim van den Broek schrijven verhalen over honderd jaar De Hei. Die gaan onder andere over de eerste ‘Heise pionier’ Tidder van Dillen. Die had in de beginjaren ‘niets te bakken’ in Someren-Heide. Anno 2022 is dat heel anders en werd er juist veel gebakken tijdens ‘Heel De Hei Bakt’.