Samen 255 jaar bij kerkkoor Crescendo: ‘De samenhorigheid die we met elkaar hebben is heel warm’

ELSENDORP - Kerkkoor Crescendo in Elsendorp heeft vier jubilarissen. Frans van de Vossenberg is 75 jaar lid. Zijn zus Maria Houben en Dievie Manders en Marietje van Tiel vieren hun 60-jarig jubileum. Samen zingen ze al 255 jaar.

,,Ik was tien jaar oud toen ik bij het jongenskoor kwam”, vertelt Frans van de Vossenberg (85). ,,Er waren twee mobilisatie-broeders (onderduikers, red.) gehuisvest hier in de pastorie. De een was een werkbroeder, de andere was meer van cultuur. Die richtte hier in Elsendorp een jongenskoor op.” Vossenberg was misdienaar en hoorde de jongens zingen in de kerk. ,,Dat klonk als een klok, en ik wilde ook wel mee zingen.”

Te veel fratsen

Meester Huinink van de vierde klas van de lagere school nam het dirigentschap over. ,,Er kwamen later ook meisjes bij want we haalden teveel fratsen uit”, lacht hij. ,,We verstopten ons wel eens onder de bladeren en durfden er niet meer onderuit te komen totdat de meester weg ging.”

Maria Houben (76): ,,Ik zat in de vierde klas. Meester Huinink sorteerde tijdens de muziekles op school al welke stem je had en moedigde ons aan om bij het koor te komen. Er waren hier verder weinig activiteiten voor de jeugd en je was blij dat je ergens bij mocht.” In de zesde klas, nu groep 8 stroomde iedereen door naar het gemengd koor van Crescendo. ,,Dat was heel wat” weet Houben zich nog goed te herinneren. ,,We mochten toen met Kerstmis de nachtmis mee zingen.”

Dievie Manders (78)en Marietje van Tiel (77) hebben 55 jaar bij het kerkkoor in De Rips gezongen. ,,Het koor in De Rips stopte vanwege te weinig leden”, vertelt Manders. We zijn zo blij dat we hier konden gaan zingen, en we voelden ons meteen hier thuis.” De vier jubilarissen zijn 60 jaar lid van de Gregoriaanse vereniging. Alle leden van koren van katholieke kerken zijn volgens een bisschoppelijk besluit automatisch lid van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.

Pauselijke onderscheiding

Van de Vossenberg en van Tiel hebben beide een pauselijke onderscheiding gekregen voor het vele vrijwilligerswerk dat ze voor de kerk doen.

Quote Een Gregoriaan­se mis heb ik altijd graag gezongen Marietje van Tiel

Er is veel veranderd in de loop der jaren. Houben: ,,Het ledenaantal loopt hard achteruit, erg jammer. We zijn nu nog met organist en dirigent erbij met zestien leden. Maar we gaan door zolang het kan. De samenhorigheid die we met elkaar hebben is heel warm, en dat houdt onze club bij elkaar.” Ook de liederen tijdens de kerkdiensten zijn veranderd. Van Tiel: ,,We zingen nu in hoofdzaak Nederlandse liedjes, ook mooi maar een Gregoriaanse mis heb ik altijd graag gezongen.” Manders is het met haar eens. ,, Alleen, daar heb je mannenstemmen bij nodig.” Drie mannen zingen nog bij het koor. Houben: ,,We kunnen niet echt meer meerstemming zingen omdat we met te weinig leden zijn. De volume is niet meer gelijk en onze stemmen klinken niet meer zoals toen we jonger waren. Maar we hebben er allemaal nog heel veel zin.”

Feestavond en fietstocht

Naast de diensten in de kerk, verzorgen de koorleden die ook in verzorgingshuis de Ruijschenbergh in Gemert, en wisselend in Handel tijdens de Maria Hemelvaart. Verder hebben ze elk jaar een feestavond, fietstocht en een uitstapje zonder aanhang.

Zondag worden de vier jubilarissen in het zonnetje gezet. Om 11.00 uur met een heilige mis waar liedjes naar hun keuzen worden gezongen. Daarna is er een receptie waar men de jubilarissen kan feliciteren van 12.30 tot 14.00 uur in De Dompelaar aan de St.-Janstraat in Elsendorp.