Samen met de buurtkinderen naar school tegenover les met alleen gevluchte Oekraïense leeftijdsgenootjes

SkateSwing Beek en Donk terug van weggeweest: ‘Hier liggen geen vervelende takjes en blaadjes’

BEEK EN DONK- Schoenen uit, skeelers aan en na een korte groet naar pap of mam is het eindelijk weer tijd voor discoskaten met vriendjes en vriendinnetjes. De SkateSwing in Beek en Donk opende zaterdagavond weer haar deuren voor een nieuw feest in de rollerhal. ‘Blij dat het weer binnen kan.’

1 mei