‘Samen voor een veilige buurt’ pakt criminaliteit in woonwijken en plattelandsgemeenten aan

ASTEN/SOMEREN - Huishoudens in Asten en Someren zien deze week een informatiepakket over ondermijnende criminaliteit op de mat vallen. ,,Het nieuws staat er wekelijks vol mee. Wij willen lokaal bijdragen aan de aanpak.”

Onder de noemer ‘Samen voor een veilige buurt’ starten beide gemeenten deze week met een campagne om inwoners bewuster te maken van ondermijnende criminaliteit. ,,Plattelandsgemeenten als Asten en Someren zijn aantrekkelijk voor criminelen. In het buitengebied van dergelijke gemeenten staan veel stallen en loodsen om, in relatieve anonimiteit, criminele activiteiten te ontplooien”, laten beide gemeenten weten.

Belang van melding maken

Voor veel inwoners is ondermijning een onbekende term. In het informatiepakket wordt hier uitleg over gegeven. Verder hopen de gemeenten dat inwoners de verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit leren kennen. ,,Hierdoor laten inwoners zich enerzijds niet in met criminelen of criminele activiteiten. Anderzijds zien ze sneller het belang in van het maken van een melding waardoor er actie kan worden genomen door overheidspartners”, aldus de gemeenten.

Een veel voorkomend voorbeeld is drugscriminaliteit. De gevaren hiervan zijn bijvoorbeeld afpersing van ambtenaren of jongeren die benaderd worden om als koerier aan de slag te gaan. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid van woonwijken. Een drugslab dat in een huis gevestigd zit vormt bijvoorbeeld een explosie- en brandgevaar, wat voor levensgevaarlijke situaties kan zorgen.

Beide gemeenten ontvangen signalen vanuit burgers, maar dat mogen er nog veel meer zijn. ,,Dit is één van de redenen voor dit project. Daarnaast weten we dat er veel belangrijke ‘zachte’ informatie zit bij de burgers, waarvan ze niet weten wat ze er mee moeten of waar ze er mee naartoe moeten.” Op die behoefte proberen de gemeenten nu in te spelen. Via de websites van de gemeenten kunnen meldingen anoniem gemaakt worden.

Eerder projecten

Asten en Someren treden met deze campagne in de voetsporen van andere Peelgemeenten. Onder anderen Gemert-Bakel en Laarbeek gingen eerder aan de slag met het onderwerp. Asten en Someren zette in op een zorgvuldige voorbereiding van het project, waardoor het iets langer op zich liet wachten. ,,Wanneer we aan inwoners vragen om hun signalen bij ons te melden, moet onze organisatie er immers ook op zijn ingericht om aan deze signalen opvolging te kunnen geven, al dan niet in samenwerking met onze partners”, is de mening. ,,Dat er meerdere gemeenten zijn die dit project oppakken of al hebben gerealiseerd, is dus alleen maar een hele goede zaak.”