Samenvoegen van vestigingen Toverkruid op locatie Ommel levert minder leerlingen dan verwacht op

OMMEL - Het samenvoegen van de Toverkruidvestigingen in Asten en Ommel levert minder leerlingen op dan aanvankelijk verwacht. De nieuwe school in Ommel krijgt vanaf komend schooljaar zo'n 85 leerlingen.

Begin februari ging openbaar scholenbestuur Platoo nog uit van 100 tot 120 leerlingen. Waarom dat aantal nu lager is, is gissen. Het Toverkruid in Asten kampt met een imagoprobleem zei interimbestuurder Max Hoefeijzers eerder in deze krant. Kinderen zouden heel vrij gelaten worden op het Toverkruid en de school zou het afvoerputje zijn van Asten.

De Astense leerlingen verhuizen dus na de zomervakantie naar Ommel. Een opmerkelijke stap, want jaren geleden moest de Astense vestiging nog Ommel vooruit helpen. Toen dreigde een einde van de enige basisschool van het dorp. Prodas wilde de school sluiten, Platoo redde de school uiteindelijk nadat inwoners in verzet kwamen.

Het schoolgebouw aan de Dionysiusstraat in Ommel is in elk geval groot genoeg voor de komst van de Astense leerlingen, zegt schooldirecteur Samantha Berkvens. Wel moeten er wat aanpassingen in het gebouw gedaan worden. Dat gaat onder meer om het plaatsen van een extra toilet. Tevens wil Berkvens kijken naar de centrale hal, maar daarover volgt volgens haar nog nader overleg.

Het Toverkruid gaat het nieuwe schooljaar in met een nieuwe naam, die op vrijdagmiddag 1 juli bekendgemaakt wordt. Heeft die naamswijziging te maken met het imago? ,,We willen een frisse start maken”, is het enige wat Berkvens daarover kwijt wil.

Wat er na de sluiting van de school met het pand in Asten gaat gebeuren, is voorlopig nog niet bekend. De gemeente is hier nog met partijen over in gesprek, maar er is nog niets over te melden, laat een woordvoerder desgevraagd weten.