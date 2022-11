Sancta Maria neemt toehoorders vanuit Ommel mee op muzikale en culinaire reis door Europa

In 2015 organiseerde de vereniging voor het eerst een dinerconcert. ,,Dat was toen zo’n groot succes dat we het nog een keer wilden doen. Uiteindelijk hebben we zeven jaar moeten wachten totdat het eindelijk zo ver is”, vertelt voorzitter Gerard Verberne.

De coronatijd is hiervoor slechts een van de redenen. ,,We zijn als vereniging altijd bezig om ons te vernieuwen om zo te zorgen dat mensen met onze muziek in aanraking komen. Nieuwe dingen moet je niet te vaak achter elkaar doen”, aldus Verberne.

Muzikale reis door Europa

De muzikanten van de vereniging nemen het publiek mee op een muzikale reis door Europa. Achtereenvolgens worden België, Noorwegen, Spanje, Frankrijk, Italië en Oostenrijk aangedaan. ,,In wisselende samenstellingen spelen we muziek uit die landen. De ene keer spelen we met het hele orkest, de andere keer in duo of trio”, vertelt medeorganisator Erica Goossens.

Sterker nog, het orkest speelt geen enkel stuk als ‘traditioneel’ orkest. ,,We spelen staand en ook nog eens in twee groepen, twintig meter uit elkaar. Het publiek zit daartussen, wat echt geweldig klinkt”, vindt Verberne.

Verberne is naast dirigent Jan van den Eijnden een van de weinigen die het effect al heeft mogen horen. ,,Voor ons als orkest is het vooral erg wennen. Je bent opeens je vaste maatje kwijt en speelt naast iemand met een ander instrument”, vertelt Goossens. ,,Ik heb het idee dat we hierdoor beter zijn gaan spelen. We moeten immers veel beter luisteren naar elkaar; je kunt niet achteroverleunen”, aldus Goossens.

Het concert eindigt met een grote verrassing van de muzikanten. ,,Toen we ons plan afgelopen maandag vertelden raakten sommige muzikanten bijna in paniek, terwijl wij weten dat het echt wel goed gaat komen”, vertelt Ellen Hendrikx. Wat die verrassing inhoudt, laten de commissieleden nog even in het midden. ,,Maar het is iets wat nog nooit is gedaan in Ommel”, verzekert ze.

Exclusief diner

Naast een avond vol muziek uit alle windstreken, van Anton aus Tirol, Morgenstimmung, tot het Slavenkoor en Vive la France, is de avond ook een culinaire wereldreis, verzorgd door de Ommelse kok Timo Smits. ,,Het moet wel een exclusief diner zijn. We willen de gasten echt een bijzondere ervaring bieden, dus geen schnitzel met friet als Oostenrijk wordt aangedaan”, vertelt Verberne. Hierbij horen ook bijzondere wijnen. ,,Het was heel vervelend dat we die als commissie hebben moeten proeven op een avond”, zegt Hendrikx met een lach.

De avond wordt gepresenteerd door Tiny van den Eijnden, die het publiek zal verrassen met bijzondere feitjes en vragen. ,,Bijvoorbeeld de vraag wat het hoogteverschil is tussen de Eiffeltoren op warme en koude dagen. Dat is meer dan je denkt”, aldus Verberne.