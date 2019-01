Savant gooit werkwijze om: ‘Laat die lijstjes los’

Atletiek­baan GAC Gemert dit jaar op de schop

9:00 GEMERT - De atletiekbaan op sportpark Molenbroek in Gemert is dringend aan vervanging toe. Als het aan de Gemertse Atletiek Club (GAC) ligt, wordt de baan nog dit jaar vernieuwd. De gemeente is het hiermee eens, maar moet nog wel een besluit nemen over de benodigde financiën.