Schaatsen in de voortuin van Peter Gillis: ’Buren moet straks weer zelf kerstboom kopen’

Jan Bevers (1953-2022): Gemerte­naar met sociaal hart voor met name ‘mensen die het niet te breed hadden’

GEMERT - In hospice de Populier in Bakel is afgelopen zondag oud-wethouder Jan Bevers overleden. Bevers was jarenlang het gezicht van de Dorpspartij in Gemert-Bakel. Hij was ongeneeslijk ziek en is 69 jaar oud geworden.

28 november