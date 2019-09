Schadepost verwoeste volières bij Vogelasiel Someren: 18.000 euro

Nieuwe pastor van Laarbeek komt graag onder de mensen

11:48 BEEK EN DONK - Hij had het goed naar zijn zin in Liempde en onder de gemeenschap aldaar was hij zeer geliefd. Toch is Geoffrey de Jong (39) zeker niet met tegenzin begonnen aan zijn nieuwe aanstelling in Laarbeek. ,,Als ergens nood is aan een herder, dien je beschikbaar te zijn.”