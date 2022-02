‘Schande hoe Deurne omgaat met het Fratershuis’: bewoners willen dat gemeente ingrijpt

Het is een schande dat Deurne zo omgaat met zijn erfgoed, zo schrijft de bewoner in een openbare brief. Hij is al jaren gefrustreerd over de vervallen staat van het monument aan de Visser in hartje Deurne. ‘Vandaar mijn klacht en serieuze vraag om snel stappen te ondernemen om verdere aftakeling tegen te gaan en te voorkomen dat het gebouw in gaat storten’, zo is te lezen in de brief. Hij stelde zijn noodkreet naar eigen zeggen op namens heel veel Deurnenaren.