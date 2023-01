Schapen blijven in de Heiakker grazen

DEURNE - Een kudde schapen heeft afgelopen jaar bij wijze van proef in de Deurnese wijk Heiakker het gemeentelijke gras begraasd. Dit is goed bevallen en dus gaat de gemeente er in 2023 mee door.

Dit heeft wethouder Helm Verhees (DeurneNu) bekendgemaakt. „Het afgelopen jaar zijn 22 meldingen - waaronder een aantal klachten van hondenbezitters - binnengekomen over dit experiment. Wij zien het als een geslaagd experiment en om die reden gaan we hier dit jaar mee door.”

Klachten over schapenkeutels

Enkele wijkbewoners met honden klaagden omdat in eerste instantie het hondenuitlaatterrein in de Heiakker werd meegenomen in de begrazing. Daardoor lagen er schapenkeutels en dat vonden de baasjes van honden vervelend. Na de klachten besloot de gemeente schapen niet meer op het hondenuitlaatterrein te laten.

De Heiakker is de eerste wijk in deze regio waar men dit probeersel introduceerde. Het idee waaide over uit Limburg, waar de ervaringen positief zijn. Door schapen in te zetten, hoeft de gemeente de grasmaaier niet van stal te halen. Dat scheelt overlast en is beter voor het milieu.

Of de kudde uitgebreid wordt ten opzichte van 2022 is nog onbekend. Later kondigt de gemeente aan wanneer de schapen weer de wijk in gestuurd worden.