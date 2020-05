Schapen gaan door brand geteisterde Deurnsche Peel begrazen

DEURNE - Zodra het veilig is worden diverse schapen de Deurnsche Peel in gestuurd. De dieren gaan het door de Peelbrand geteisterde natuurgebied begrazen.

De schapen worden op verschillende plekken ingezet, laat boswachter Lieke Verhoeven weten. Door het jonge gras weg te eten blijft het gebied open. De start is in de Liesselse Peel.

,,Door snel na de brand een kudde met schapen in te zetten kan de groeispurt van dominante soorten als het pijpenstrootje en de adelaarsvaren een beetje geremd worden, ten gunste van bijzondere hoogveensoorten als veenmos.”

Het zijn niet de enige herstelwerkzaamheden in het gebied waar achthonderd van de duizend hectare verwoest werd door een dagenlang durende brand. De Soeloopkade wordt hersteld. De kade loopt dwars door het gebied en is tijdens de brand deels beschadigd geraakt door de inzet van brandweerwagens. Met een kraantje wordt deze weer hersteld.

Verder controleert Staatsbosbeheer de bomen langs openbare wegen, paden en kades. Bomen die door aantasting van de brand een mogelijk risico vormen, worden weggehaald.

Hotspots in gaten houden

Intussen is Staatsbosbeheer ook nog dagelijks bezig met de nazorg van de brand. De verwachting is dat de nazorg op het smeulende veen nog weken kan duren. De smeulende hopen veen zorgen nog regelmatig voor rook- en geuroverlast. Staatsbosbeheer controleert dagelijks de zogenaamde ‘hotspots’ en houdt de smeulende hopen veen nauwlettend in de gaten, indien nodig wordt er dan actie ondernomen.

Het warme veen wordt handmatig uit elkaar gehaald, of er wordt een lokale aannemer met een tankwagen gebeld om de randen nat te houden. De brandweer komt in actie zodra dat niet meer verantwoord is in verband met de veiligheid.

Ga er niet kijken