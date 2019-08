Scheidend voorzitter Jan van Maasakkers over Bakelse Stippelberg: ‘Aanleg golfbaan was een middel, geen doel’

Doorkomst wielren­ners Binckbank Tour verrast Helenaveen

17:39 HELENAVEEN/NEERKANT - Het is een vrijdagmiddag als zovele in Helenaveen. Weinig doet in het rustieke peeldorp vermoeden dat over enkele minuten een peloton met flink wat wielervedetten door de straten raast. Slechts enkele gifgroene bewegwijzeringspijlen verraden dat de Binckbank Tour Helenaveen aandoet.