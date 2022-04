Scherpere keuzes nodig voor Peelvenen; op deze manier worden natuurdoelen niet gehaald

Dat stelt de Zuidelijke Rekenkamer in het rapport ‘Dwaallichten boven de Peel’, dat vrijdag werd aangeboden aan de provinciale politiek. Door de vele maatregelen die in de voorbije jaren al genomen zijn, is op sommige vlakken wel verbetering zichtbaar, maar in zijn totaliteit te weinig om aan de doelen te voldoen die gesteld zijn voor het Natura-2000 gebied.

Zo blijft de grondwaterstand bijvoorbeeld structureel te laag en ligt de neerslag van stikstof ver boven de normen. In geen ander Natura2000-gebied in Brabant is de overschrijding zo groot, waarbij aangetekend dat veertig procent van die stikstof vanuit het buitenland komt binnenwaaien.

Een van de weinige gebieden met hoogveen

De Peelvenen ligt op de grens van Brabant en Limburg en omvat de Deurnsche Peel, Mariapeel en Groote Peel. Het is een van de weinige gebieden in Europa waar nog hoogveen voorkomt en ligt nadrukkelijk onder de loep bij overheden. Er gaat veel Nederlands en Europees subsidiegeld naartoe. Denk aan de grootschalige en veelbesproken vernatting van het gebied. Ook is de Peel een van de meest vooraanstaande projecten binnen de stikstofaanpak van het rijk.

Quote Als de provincies zeggen ‘we zijn blij met hoe de Peel er nu bij ligt’, dan kan dat. Maar dan moet je de natuurdoe­len bijstellen Nellie Verbugt, Zuidelijke Rekenkamer

Kern van het probleem is dat de kerk teveel in het midden wordt gehouden, zo valt op te maken uit het rapport, dat is gemaakt in opdracht van Provinciale Staten van zowel Brabant als Limburg. ,,De provincie legt de lat hoog als het gaat om natuurdoelen”, zegt onderzoekster Nellie Verbugt. ,,Maar dat laat zich in de praktijk moeilijk verenigen met het beleid rond grondwateronttrekkingen, landbouw en stikstof.”

Hoeveel ruimte krijgt de landbouw nog?

Verbugt noemt het een ‘gevoelig onderwerp’, want het raakt de ruimte die de boeren in de toekomst nog krijgen in het gebied. De Rekenkamer zegt in feite dat de natuurdoelen alleen gehaald kunnen worden als er nog meer restricties worden opgelegd aan de landbouw. Verbugt: ,,Wij maken de keuze niet. Als de provincies zeggen: we zijn blij met hoe het er nu bij ligt, de Peel is wat ie nu is, dan kan dat. Maar dat moet je je natuurdoelen naar beneden bijstellen.”

Dat laatste lijkt overigens een onbegaanbaar pad, omdat de beschermde status van de Peel nu eenmaal (Europese) eisen en regels met zich meebrengt.

Volledig scherm De Groote Peel bij Asten. © Eric Joosten

De Zuidelijke Rekenkamer vindt het moeilijk om ‘harde uitspraken’ te doen over de effectiviteit van alle genomen maatregelen voor natuurherstel en -ontwikkeling, zo staat in het rapport. Het ontbreekt volgens de onderzoekers aan gegevens. Provincies en andere instanties zouden meer moeten monitoren en evalueren en data ook beter moeten delen met elkaar.

Quote In de samenwer­king tussen Brabant en Limburg is nog een wereld te winnen Nellie Verbugt, Zuidelijke Rekenkamer

Ook is de Rekenkamer zeer kritisch op de samenwerking en afstemming tussen de provincies Brabant en Limburg. ,,Daarin is nog een wereld te winnen", aldus Verbugt.

De provinciale politici krijgen het advies om plannen die nu in de maak zijn voor de Peelvenen snel concreet te maken. Dat helpt om het draagvlak te vergroten. Volgens de Rekenkamer heerst onder inwoners en bedrijven veel onduidelijkheid over de toekomst van het gebied en het waarom van alle maatregelen.