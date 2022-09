Schilderen in de open lucht: ‘De Aa en omgeving is gebied om trots op te zijn’

In een afgelegen stuk bos tussen Bakel en De Mortel staan her en der schildersezels. Een groepje vrouwen is geconcentreerd aan het schetsen. Emelie Jegerings en Jolanda Tielens uit Deurne geven een cursus in de open lucht. ,,Mensen komen niet om het beste kunstwerk te maken.”

,,Nee, het lukt me totaal niet”, zegt Ineke van den Berg (65) kijkend naar haar schilderwerk. Dertig jaar geleden had ze voor het laatst een penseel in haar hand. ,,Ik ben onervaren en heb geen geduld. Dat frustreert me”, lacht Van den Berg. Ze volgt de workshop om te kijken of ze dit vaker wil doen. ,,Ik hou van de natuur. Je ziet hier veel meer details dan op een foto.”

Quote De lichtinval was voor de pauze anders dan nu Marly van Lith, Deelneemster schildercursus

Emelie Jegerings en Jolanda Tielens zijn de afgelopen tweeënhalf jaar bezig geweest om de rivier de Aa in alle seizoenen in beeld te brengen met schilderijen. ,,We willen laten zien hoe mooi de Aa en de omgeving is. Een gebied om trots op te zijn", zegt Jegerings.

De Aa volgen

Hun kunstwerken zijn tentoongesteld in De Wieger in Deurne. Tielens: ,,We volgden het water van de Aa van de Peel tot aan Den Bosch en kwamen bijzondere plekken tegen. Onder andere de bloemen in de zomer, de koeien langs de rivier en de zonsopkomst en -ondergang hebben we vastgelegd.”

De expositie inspireerde het schildersduo om workshops te geven midden in de natuur. ,,We wilden ook andere mensen laten voelen hoe het is om in de natuur te werken. Je zintuigen worden hier geprikkeld", zegt Jegerings. ,,Er gebeurt altijd iets onverwachts, zoals voorbijgangers die komen kletsen of een koe die er met onze schilderspullen vandoor gaat", vult Tielens aan.

Supervet

,,Schilderen in de buitenlucht is een supervette ervaring”, zegt Marly van Lith (27) die hier in Grotel de eenmalige cursus volgt. Volgens haar verandert de natuur elk moment. ,,De lichtinval was voor de pauze anders dan nu.” Van Lith is hier niet om haar techniek op te krikken. ,,We zijn met ervaren schilders in een random natuurgebied. Dat maakt het bijzonder.”

Het is de vierde en laatste workshop die de Deurnese vrouwen geven. Tielens: ,,Mensen komen niet om het beste kunstwerk te maken, maar voor het proces.” Wat houdt dat proces in? ,,Een geschikte plek zoeken, wat voel je daarbij en wat wil je hierbij vertellen”, licht Jegerings toe. ,,Sommigen schilderen het uitzicht dat ze zien, anderen doen iets anders. Iedereen doet wat hij zelf wil. Wij geven dan tips ter inspiratie”, zegt Tielens.

Zo laat Emelie Jegerings in de koffiepauze zien hoe ze met kleuren en schaduw werkt. ,,Dat zou ik nou nooit bedenken, prachtig”, zegt iemand uit de groep vol bewondering.

Tot 25 september is de tentoonstelling en de documentaire ‘In de ban van de Aa’ te bezichtigen.