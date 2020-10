Schildersduo uit Deurne legt de Aa vast in olieverf

Op woensdagochtend toveren de Deurnese kunstschilderessen hun kwasten in Beek en Donk tevoorschijn op een steenworp afstand van kasteel Eikenlust. Op luttele meters van het kasteel kabbelt de Aa, die Jegerings en Tielens sinds begin dit jaar wekelijks van Ospeldijk tot Den Bosch met olieverf in beeld brengen. Een bijzonder kunstproject, dat uitmondt in de expositie In de ban van de Aa: van 22 mei tot en met 22 september 2022 in De Wieger in Deurne.

Extra dimensie

Dat de elementen op hun artistieke reis langs de Aa soms onberekenbaar zijn, geeft het werk volgens Jegerings alleen maar een extra dimensie. ,,Je moet het moment vangen.'' De natuur is continu in beweging. Een landschap is geen seconde hetzelfde. ,,Zo ook het licht. Dat moet je in je opnemen.'' Jegerings schilderstijl is gestoeld op impressionisme, Jolanda Tielens gaat juist heel gedetailleerd te werk.

Quote De Aa is voor een Deurnenaar altijd dichtbij, maar tegelijker­tijd wist ik er weinig van Jolanda Tielen

Gemene deler: beide kunstenaressen raken geïnspireerd door de natuur. Van kindsbeen af was Tielens al gefascineerd door de Aa. ,,Met vriendinnetjes had ik weleens hoogoplopende discussies: 'Dit is de Aa. 'Nee joh, dit is de Loop'. De Aa is voor een Deurnenaar altijd dichtbij, maar tegelijkertijd wist ik er weinig van. Waar komt het water vandaan? Dat hield me altijd bezig.'' Tielens besloot de handen ineen te slaan met plaatsgenote Emelie Jegerings. Het schilderen van de natuur is een kolfje naar haar hand. Eerder al trok Jegerings met Catharina Driessen dagelijks de Peel in om op verschillende momenten van de dag landschappen te schilderen. Volle maan, een uitbundige zonsopkomst.. Het kwam allemaal voorbij in het werk dat in de expo Peel in licht tentoongesteld werd. ,,De natuur is mijn leermeester.''

De Aa verlengd

Dat de Aa onlosmakelijk verbonden is met de Peel, waar de waterhuishouding niet zelden een onderwerp is dat de tongen losmaakt, weten de twee schilderessen maar al te goed. Tielens: ,,Tijdens de ontginning van de Peel werd de Aa verlengd om meer water af te kunnen voeren.'' Was het jarenlang de norm om beekjes zo recht mogelijk te trekken, heerst bij waterschappen nu juist de de gedachte dat stroompjes ouderwets moeten meanderen. Het kenmerkt de mens, volgens Jegerings. ,,We willen vaak de natuur naar onze hand zetten. Aanpassen aan onze wensen en behoeften.'' Het roept een haast filosofische vraag op bij Tielens. ,,Wat zou er gebeuren als we de natuur ongestoord haar gang lieten gaan?''

Maar zo diepzinnig hoeft het niet altijd te zijn. Jegerings wil vooral ook laten zien dat er heel wat natuurschoon dichtbij is. ,,Als je er maar oog voor hebt.'' Hoe zij en Tielens dit op het doek uiten is over twee jaar dus te zien voor de kunstliefhebber.

