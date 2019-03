Schizofreniepatiënt Henk Driessen uit Deurne: ‘In mijn hoofd hangt alles schots en scheef’

Volledig scherm © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Hij zwiept de deur open en geeft een hartelijke hand. ,,Ha! Ik ben Henk. De Johan Cruijff van de schizofrenie, om het zo maar te zeggen.” Hij grijnst. ,,En zal ik er maar meteen een grapje tussendoor gooien??? Ik zou eigenlijk ook een eigen politieke partij op moeten richten. Ik heb in elk geval heel veel stemmen. Hahahaha.”

Welkom in de wereld van Henk Driessen. Een gesprek met de 52-jarige Deurnenaar voelt als een achtbaan met tussenstops op de meest onverwachte momenten. Tussen alle ingrijpende verhalen over zijn schizofrenie door strooit hij met moppen, anekdotes en oneliners, afgewisseld met een aanstekelijke bulderlach. ,,Ja, ik heb nogal een chaotische gedachtegang. “ Hij wijst naar de schilderijen aan zijn muur. ,,Dat zie je ook aan mijn huis. Hoe schots en scheef alles hangt. In mijn hoofd is dat ook zo.” Hij haalt zijn schouders op. ,,Ik zie schizofrenie niet meer als een beperking, maar als een kwaliteit. Sommige mensen zien me als een gekke Henkie, maar dat zal dan wel. Daar ga ik me niet meer druk over maken.”

Henk Driessen groeide op in Vlierden. Hij had er een moeilijke jeugd, vertelt hij. ,,Ik voelde me een buitenstaander, niet goed genoeg en liep rond met plannen om er een einde aan te maken. Uiteindelijk vluchtte ik door me op mijn studie te storten. Fiscaal recht aan de universiteit van Tilburg. Dat was m’n houvast.”

Al die jaren was Henk een labiel geval, zoals hij dat zelf noemt. ,,In het laatste jaar kreeg ik een psychose. Ik stond op het punt om cum laude af te studeren toen er iets knapte. Het ergste was dat ik meende dat het altijd zo zou blijven, dat ik er nooit meer uit zou komen. Ik sliep niet meer en raakte uitgeput.” Uiteindelijk zorgde zijn zus ervoor dat hij werd opgenomen op de psychiatrieafdeling van het ziekenhuis in Helmond. Daarna verbleef Henk drie jaar in Huize Padua, een psychiatrische instelling. ,,Toen ik de diagnose schizofrenie hoorde schrok ik, ja. Maar al gauw dacht ik: ik moet er open over zijn. Als ik er over vertel, denken mensen vaak dat ik een meervoudige persoonlijkheid heb. Dat is niet zo. Ik heb psychoses gehad, krijg last van paranoia, wanen, erge boosheid en ik heb ook gruwelijke depressies overwonnen. Een goede psychiater en de juiste medicatie, dat is het belangrijkste geweest.” Hij grinnikt. ,,En humor. Dat is ook een van mijn reddingsmiddelen. Humor is waar de traan tekort schiet.”

Henk wil de psychiatrie graag uit de taboesfeer halen, vandaar ook zijn bijdragen aan de Week van de Psychiatrie. Eerder organiseerde hij een bijeenkomst over eenzaamheid; voor dit jaar wilde hij graag aandacht vragen voor verwarde personen. Tijdens een gesprek met een panel van medewerkers van GGZ, politie, woningbouwvereniging Bergopwaarts, een huisarts, zorgwethouder Marnix Schlösser en een ervaringsdeskundige, wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld hoe je het beste om kan gaan met verwarde mensen. De presentatie van de middag is in handen van Henk, samen met Ingrid Bloemers van de LEV-groep. Zij hielp hem mee met de organisatie. ,,Het is dat ik er bovenop ben gekomen, maar anders was ik zelf ook een verward persoon geweest. Ik wil voor de mensen opkomen. Ze zitten in een verdomhoekje en dat hoekje moet uit de weg geruimd worden. Psychiatrische patiënten hebben ook talenten. Buitenbeentjes zijn toevallig wel de smaakmakers van de maatschappij.”

ACTIVITEITEN WEEK VAN DE PSYCHIATRIE VLIERDEN

Wo 27-3: de film Verloren Jaren van filmmaker Bas Labruyère. Hij zat op de filmacademie toen hij psychotisch werd en maakte een film over zijn ervaringen. Aanvang 19.30 uur.

Do. 28-3: symposium Verwarde Personen van 14 tot 16 uur.

Vr. 29-3 de film Jeannes Gang over een vrouw, die veertig jaar lang mantelzorg verleende voor haar psychiatrische zusje Jeanne. Aanvang 19.30 uur.