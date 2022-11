Scholen in populaire Peel moeten fors investeren om groei aan te kunnen

SOMEREN - Vele miljoenen zijn nodig om scholen in Someren gelijke pas te laten houden met de groei van het aantal inwoners. Nieuwbouwplannen in deze gemeente zorgen al voor een groei met 350 leerlingen. Want De Peel is populair, zo merken ze ook in Deurne en Asten.