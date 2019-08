Scholieren helpende hand bij vakantieweken in de Peel

Uiteinde­lijk gaat de Kastanje­laar toch plat; Milheeze heeft vrede met sloop dankzij behoud speelveld

12 augustus Milheeze - Slopersbedrijf Twan Bouwmans is maandag gestart met het slopen van de oude klaslokalen van Basisschool De Kastanjelaar. In Milheeze komen ze daar inmiddels niet meer tegen in opstand, want na de nieuw te bouwen seniorenwoningen daar blijft hun gekoesterde speelveld in tact.