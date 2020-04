School in Gemert vraagt foto met wijsvinger omhoog

GEMERT - Leerlingen van openbare basisschool 't Einder in Gemert moesten vanaf deze woensdag wekelijk voor 10.00 uur een foto van henzelf met opgestoken wijsvinger naar de juf of meester sturen. Zo kon directeur Paul Pennock controleren of het onderwijs op afstand goed verloopt. Flink wat kinderen trapten in deze 1 april-grap.