Schoolbesturen in Someren vierkant achter bouwplannen, ook lokale politiek stemt in

Restaurant in Helmond sluit vanwege tekort aan personeel: ‘We gaan ons beraden op de toekomst’

HELMOND - Grandcafé De Vijfhoeck in Helmond heeft voorlopig zijn deuren gesloten vanwege een gebrek aan personeel. De horecazaak in het centrum lijkt het eerste etablissement in de stad te zijn, die een dergelijke beslissing moet nemen.

13 september