Schoolbestuur Gemert moet tonnen terugbetalen

Slob is in hoger beroep gegaan omdat de rechtbank het niet eens is met de terugvordering. De twee Gemertse basisscholen gingen in 2014 op in De Samenstroom. De minister wilde na een controle door de onderwijsinspectie geen subsidie meer geven voor de fusie, omdat gebleken is dat de Ds. Swildenschool geen leerlingen meer had. Die waren voor de samenvoeging met de Michaëlschool allemaal al ingeschreven bij andere basisscholen of op de middelbare school. Alleen het personeel van de Ds. Swildenschool ging over naar de Michaëlschool.