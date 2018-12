Schoolkinderen Milheeze krijgen ‘vuurwerkles’

Geheim Asten na 56 jaar weer onthuld

10:02 ASTEN - Het is veelal monnikenwerk voor kunstschilder Els Haasen. Met een kleine, ijzeren spatel peutert ze stukje voor stukje van de oude verflaag op de muren in de Astense parochiekerk. Na zes weken werk worden steeds meer oudere schilderingen zichtbaar, afbeeldingen die in 1962 verdwenen vanwege versobering van de kerk. Her en der stipt ze wat kleine beschadigingen aan. Koster Jan Coolen is blij dat de ‘geheimen’ na ruim 56 jaar weer zijn onthuld. ,,Prachtig dat de tekeningen er nog zo goed uitzien.”