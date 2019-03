Schoolstrijd in Asten van Martens vs. Martens

Hij excuseert zich voor zijn woordgebruik, maar VVD’er Ton van Egmond heeft toch echt het gevoel dat er de afgelopen maanden een ‘bestuurlijke puinhoop’ is ontstaan. Het oppositieraadslid spreekt in een commissievergadering zijn ongenoegen uit over de gang van zaken rond-om het huisvestingsplan voor basisscholen in Asten. Het ligt zeker niet aan de politiek, zegt hij en wijst met de beschuldigende vinger naar het gemeentebestuur en de schoolleiding, die met elkaar botsen.

Een raadsmeerderheid staat nog steeds achter het eerdere besluit om het aantal scholen in te krimpen naar vier, maar scholenkoepel PlatOO is van mening veranderd, met de nodige irritaties over en weer tot gevolg. Het steekt Annemie Martens (inzetje) dat het nu lijkt alsof PlatOO een onbetrouwbare partner is. Zij werpt dat beeld verre van zich. Dus spreekt zij in dezelfde bijeenkomst de politiek toe. Ze schetst dat al sinds 2015 wordt gesproken over de scholenhuisvesting in Asten en dat het oorspronkelijke plan in één openbare school voorzag. Die zou komen in nieuwbouwwijk Loverbosch.

Maar PlatOO heeft onderweg steeds meer twijfels gekregen over de leerlingprognoses, die minder aanbod uit de nieuwe wijk voorzien dan verwacht terwijl dat in West, waar de openbare Horizon nu ligt, stabiel blijft: zo’n honderdvijftig leerlingen en groeiende. Waarom dan sluiten, is ook de vraag die veel ouders hebben.

Annemie Martens geeft daarom ruiterlijk toe dat ‘voortschrijdend inzicht’ heeft geleid tot het deels loslaten van het plan en te kiezen voor twee openbare scholen. ,,Zoals het er nu uitziet geeft de MR ook geen positief advies over de fusie met een andere school. Waarom dan verplaatsen? Daar heb ik geen antwoord op.”

Wethouder Martens (tweede inzetje) houdt evenwel voet bij stuk, op basis van het vastgestelde huisvestingsplan. Zijn naamgenoot ziet dat stuk als leidraad, dat desgewenst kan worden aangepast. Die ervaring heeft Martens ook in de zeven andere gemeenten waar PlatOO actief is. De wethouder ziet het anders. ,,De leerlingprognoses verschillen wel iets, maar die marges zijn te klein om een plan aan te passen dat voor tien jaar geldt”, zegt hij.

Beiden zaten al enkele keren aan tafel, maar nader tot elkaar komen ze niet. Remko Wever van D66-Hart voor Asten ziet een ‘parallelle werkelijkheid’ ontstaan als het plan dat miljoenen kost binnenkort wordt vastgesteld. Er blijven immers vijf in plaats van vier scholen open. PGA zit met hetzelfde gevoel.

PlatOO gaat over de keuze, dus de Horizon blijft open. Pas als een aanvraag voor nieuwbouw voor die school wordt gedaan, komt het huisvestingsplan weer in beeld en zal de wethouder die aan de vastgestelde regels toetsen. Het roept de vraag op waarom er dan toch zo veel boosheid vanuit PlatOO richting gemeente is? Annemie Martens wil met haar inspraakreactie ouders laten weten hoe PlatOO in de kwestie staat en dat het beeld van een onbetrouwbare partner niet klopt.