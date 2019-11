Schoolwoningen Aarle-Rixtel nu al verkocht

Deurnese verzame­ling orgelpla­ten en bijzondere boeken te koop ten bate van koor in Bakel

9:43 BAKEL - Organist en muziekleraar Harrie Scheepers uit Deurne bouwde in zijn leven aan een collectie oude grammofoonplaten en boeken waar ‘muziek in zit’. Zo veel zelfs dat een kenner als Roland de Kroon onder de indruk is en er een speciale beurs komt om de collectie te verkopen, ten bate van gemengd koor Kunst en Vermaak in Bakel.