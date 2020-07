Schoon Gemert-Bakel: ‘ruim op zoals thuis’

Bert Mickers, Jos Nelissen en Eef Wijn trekken samen op tegen de vervuiling van de leefomgeving in Gemert-Bakel. ,,Al geruime tijd ruim ik samen met een groepje op", zegt Wijn. ,,We hebben een vast traject waar we rapen en staan er iedere keer versteld van hoeveel afval we mee naar huis nemen, terwijl we hier herhaaldelijk opruimen. Kleine plastic flesjes, blikjes en lege chipszakken worden in de bermen gegooid. Soms hebben we na een opruimactie tien zakken vol afval."