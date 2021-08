Schoonmaakploegen Gemert-Bakel en Laarbeek wisselen tips uit op gemeentegrens

Daar wisselen de strijders voor schone straten complimenten uit. Het is meteen ook een generale repetitie voor de nationale schoonmaakdag op 18 september.

De Laarbeekse schoonmaakploegen kunnen bovendien rekenen op handige tips van hun evenknieën. Waar Laarbeek Schoon nog in de kinderschoenen staat, houdt het burgerinitiatief in Gemert-Bakel met 250 man sterk al een aantal jaren de straten en bermen spik en span.

Quote Je loopt al gauw zes kilometer per ronde Ilse vaan Kreij, Laarbeek Schoon

En dus kan Schoon Gemert-Bakel adviezen geven, bijvoorbeeld over hoe je vrijwilligers werft, waar je moet aankloppen voor subsidies of hoe je bewustwordingscampagnes opzet. ,,Wij zijn nu in overleg met de provincie over borden bij de invalswegen van de gemeente, die mensen demotiveren om afval op straat te gooien’’, zegt kartrekker Bert Mickers van Schoon Gemert-Bakel.

Posters in Pools en Roemeens

De actiegroep liet ook al posters in Pools en Roemeens drukken. Die moedigen de lezers op een positieve manier aan om geen troep op straat te slingeren. ,,Dat werkt beter dan beledigen of vermanend toespreken.’’

Lenneke Barten uit Lieshout luchtte begin dit jaar wél haar hart over al het zwerfvuil op straat. Een klaagzang die niet onopgemerkt bleef. Al snel nameninwoners van Laarbeek de handschoen op en gingen in ploegen de straten schoonmaken. Inmiddels telt Laarbeek Schoon zo’n vijftig vrijwilligers, die de vier dorpskernen proper houden.

Ilse van Kreij uit Beek en Donk is zo’n schoonmaakster van het eerste uur en één van de stuwende krachten van Laarbeek Schoon. ,,We krijgen ontzettend veel likes op Facebook. Wat wij doen, oogst waardering. En je bent lekker buiten aan het wandelen. Je loopt al gauw zes kilometer per ronde.’’

Afvalzakringen

Intussen krijgt Laarbeek Schoon prikkers en afvalzakringen in bruikleen van de gemeente. ,,En we denken ook na over billboards.’’ Goed voorbeeld doet blijkbaar volgen. De straten zijn aanzienlijk schoner, merkt Mickers. ,,Dat blijkt ook uit het aantal rode zakken dat we inleveren. En we hebben niet minder vrijwilligers.’’

In een brandschone straat haal je het wel uit je hoofd om troep weg te gooien, meent Van Kreij. ,,Mensen denken dan niet meer: ‘ach, er ligt toch al zoveel troep. Laat ik dit er dan maar bij gooien’. Het ontmoedigt écht.’’