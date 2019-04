Schuine grappen in een vervallen Zeilbergs hotel

Stomme broeder kan tóch spreken in de Mortel

7 april DE MORTEL - Een rap van de tongriem gesneden makelaar, dat is de rol die Erwin van der Heijden (26) twee jaar geleden op de bühne vervulde. In de klucht 'Zeven zusters in zaligheid' is de acteur van Toneelgroep De Mortel een stuk zwijgzamer: hij speelt de rol van de stomme broeder Felix, die na een kruistocht met zweetvoeten in een nonnenklooster belandt.