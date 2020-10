Schutskapel in Someren-Eind al 25 jaar sereen symbool van gemeenschapszin

Wat doet hoger water met gif in vuilstort?

1 oktober DEN HAAG - Nog zes weken, dan weten de bewoners van het Leegveld in de Peel waar ze aan toe zijn. Misschien duurt het langer, waarschuwt voorzitter Rosa Uylenburg bij de Raad van State. Want het is een complexe zaak. Niet voor niets werden er 35 beroepen ingesteld. En niet voor niets trok de Raad van State daar anderhalve dag voor uit.