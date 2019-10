Scouts van over de hele wereld te horen in Gemert

Het JOTA (Jamboree On The Air) JOTI (Jamboree On The Internet) weekend is een evenement dat jaarlijks in het derde weekend van oktober plaatsvindt. Scouts van over de hele wereld ontmoeten elkaar dit weekend doormiddel van amateurradio en het internet. De scouting in Gemert nam in 1985 voor het eerst deel aan dit evenement en dit jaar is het de 30e editie voor hun. (Een aantal jaar konden ze niet meedoen door omstandigheden).