Scouts wereldwijd te horen in Gemert

GEMERT - Met een zelfgebouwde radiotoren van veertig meter hoog, tevens de hoogste van alle scoutings in Nederland, stond scouting Willibrordus in Gemert afgelopen weekend in contact met scouts van over de hele wereld.

Samen met zo'n tweehonderd scoutings in Nederland en ruim 500.000 scouts van over de hele wereld deden zij mee met het JOTA-JOTI weekend.



Het JOTA (Jamboree On The Air) JOTI (Jamboree On The Internet) weekend is een evenement dat jaarlijks in het derde weekend van oktober plaatsvindt. Scouts van over de hele wereld ontmoeten elkaar dit weekend door middel van amateurradio en het internet.

De scouting in Gemert nam in 1985 voor het eerst deel aan dit evenement, dit jaar is het de 30e editie. Een aantal jaar konden ze niet meedoen door omstandighede). Zo brandde een aantal jaar geleden bijvoorbeeld de houtvoorraad af, waardoor er dat jaar geen toren gebouwd kon worden.

Drie weken



Patrick Verspaget (46) heeft vele jaren meegeholpen in de organisatie van de JOTA-JOTI in Gemert. ,,We beginnen in mei al met de voorbereidingen. Dan inventariseren we wat we aan moeten schaffen en wat we nog hebben." De bouw van de radiotoren neemt meerdere weken in beslag. ,,Het duurt drie weken voordat we de hele toren hebben staan. We bouwen en ontwerpen alles zelf", legt Verspaget uit. ,,Op de donderdag voor het belangrijke weekend beginnen we met het aanleggen van alle kabels en dan zijn we op vrijdag klaar en kunnen we die avond direct beginnen."

Scouts beklimmen de radiotoren.

Hangmatten



Dit jaar namen de oudere groepen scouts de organisatie op zich. Zij bleven ook het hele weekend in tenten en hangmatten slapen op het terrein. ,,Zo zijn we er echt het hele weekend mee bezig", zegt Verspaget. Tussendoor zijn er ook spelletjes zoals met radiosignalen een fictieve vos zoeken en onder de toren wordt er geprobeerd om een zo hoog mogelijk stapel van bierkratten te maken.

Dit jaar had de scouting ook twee jubilarissen die voor de 25e keer deelnamen aan het JOTA-JOTI weekend. Een van hen is Cor van Heiningen, die op de zondag van de JOTA-JOTI zijn 69e verjaardag vierde.

Van Heiningen is een van de zendamateurs die de scouting helpt bij het opzetten van alle apparatuur en de bediening daarvan. ,,Volgens de officiële telling is dit mijn 25e editie, maar eigenlijk is dit al mijn 30e." De hobbyist vindt het gewoon leuk om met zijn passie bezig te zijn. ,,Vrienden van mij deden dit vroeger ook al en zo ben ik hier terecht gekomen."

Van Heiningen is er niet alleen thuis en op de scouting mee bezig. ,,Ik neem mijn spullen ook mee op vakantie, en dat zit ik in de caravan ook te praten met mensen van over de hele wereld."

Italië