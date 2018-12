Scrooge als jubileum voorstelling

Het verhaal is door Harry Smits in een moderne bewerking gegoten en is bij iedereen wel bekend. Het gaat over de gierige nukkige Elisabeth Scrooge ( gespeeld door Rebecca van Bussel) die op kerstavond wordt bezocht door haar voormalige partner Jacobina Marly ( Jip Hoefnagels). Die stuurt drie geesten op haar af omdat ze hoopt dat Scrooge in gaat zien dat ze haar leven moet gaan beteren.

Eerste keer

Voor de eerste keer onder regie van regisseur Nick Verberne uit Heusden speelden negen meisjes en twee jongens met veel enthousiasme op een heel natuurlijke manier hun rol. Het jeugdtoneel is opgericht door Maarten Waals en Gerard Derix, allebei lid van Theatergroep Neerkant.

Maarten Waals: “Ik was eens samen met mijn zoon Stan naar een jeugdvoorstelling gaan kijken. Na afloop zei mijn zoon dat hij dat ook wel wilde doen. Wat ze op een ander kunnen kan natuurlijk ook in Neerkant dacht ik toen. Ik heb toen Gerard benaderd en samen zijn we de kar gaan trekken. Zo is het eigenlijk ontstaan.”

Nu tien jaar later zijn beide benoemd tot erelid van deze vereniging.

Anouk Lemmen (22 jaar) is het enige jeugdlid dat tegelijk met de theatergroep dit jubileum mag vieren. "Ik heb tot mijn achttiende bij de jeugd meegespeeld en ben nog steeds lid. Nu speel ik ook al vier jaar bij het volwassen toneel maar vervul bij dit gezelschap nu voornamelijk een rol achter de schermen. Ik had deze keer wel een kleine rol in het 'kinder’ koor wat heel leuk was om te doen. Vals zingen is ook een kunst, maar laat mij toch maar gewoon een rol spelen.” In huize Lemmen zijn ze allemaal door haar met het acteer virus besmet. Haar moeder, zusjes en broer spelen allemaal bij theatergroep Neerkant.