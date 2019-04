Selfie op meest geliefde plekje in Gemert-Bakel

Het is de start van een nieuwe VVV-actie ‘Neem me mee’ waarbij elk kerkdorp van Gemert-Bakel zijn eigen vogeltjes-bord krijgt. Inwoners mogen het even meenemen naar een eigen mooiste of meest geliefde plekje voor een foto of selfie, te plaatsen op de Facebookpagina van de VVV. Die kent prijzen toe aan de opmerkelijkste beelden. Gebruikers dienen het bord wel terug te brengen naar de centrale ophaalplek in hun dorp.