Senioren en starters vinden hun plekje in De Heuvel

DEURNE - Het rijtje van vier nieuwe eengezinswoningen aan de Heuvelstraat in het Deurnese centrum is niet te missen door de oranje voordeuren. Maar erachter is ook een hofje met elf patiowoningen verrezen. Plan De Heuvel is klaar voor bewoning.

Busjes van woninginrichters rijden af en aan en er klinken klusgeluiden door het hele hofje. Alle huizen zijn vlak vóór de bouwvak opgeleverd.

Voor het echtpaar Nelemans qua timing wat onhandig omdat zij het huis door vaklui laten afwerken die nu dus vrij zijn, maar dat mag de pret niet drukken. De 66-jarige Wil laat graag en trots haar nieuwe patiobungalow zien.

Alleen eerst het huis betalen

„We worden wat ouder – mijn man Chris is 73 – en daarom hebben we gekozen voor een huis met alles gelijkvloers en een klein tuintje. De grond is trouwens niet van ons, die pachten we van een pensioenfonds.” Ze doelt op de zogeheten Duokoop-regeling. Alle huizen van project De Heuvel zijn op deze manier verkocht. Kopers betalen in eerste instantie alleen het huis. Op een later moment kunnen ze alsnog kiezen om de grond ook te kopen, maar dit hoeft niet. „Dat scheelt een flinke som geld waar we veel leuke dingen van kunnen doen”, zegt de Deurnese.

Er zijn meer nieuwigheden toegepast in het hofje. De patiowoningen hebben een dakbedekking van sedum. Dit vetplantje heeft een isolerende werking. Aan één zijde van de tuin van familie Nelemans staat een bijzondere, dikke schutting die gemaakt is van kokosvezel. Hij is bedoeld om het geluid te dempen dat vanaf de Heuvelstraat komt. In de buurt zijn al een tijdje klachten over de overlast die het drukke verkeer veroorzaakt, zoals eerder in deze krant vermeld. Wil Nelemans vindt het tot nu toe wel meevallen. „We wonen nu direct achter het uitgaansgebied, dus daar hoor je weer andere geluiden.”

Geluid weren

Ook de 24-jarige Susan Verheggen, die samen met haar vriend één van de vier rijtjeshuizen heeft gekocht, heeft geen moeite met de weg voor hun deur. „Het scheelt misschien dat ik bij mijn ouders ook aan een drukke straat woonde. Ik weet wel dat Bots, de bouwer, iets aan de voorgevel heeft gedaan om het geluid te weren.”

Ondertussen schildert ze door aan de tuindeuren, die worden antraciet in plaats van feloranje. „Als we in de tuin zitten, vind ik die kleur te opvallend. Aan de voorkant laten we het wel zo. Ik geloof zelfs dat we dit het eerste jaar verplicht zijn vanwege het gelijke vooraanzicht.” De Deurnese beseft zich dat ze geluk heeft gehad om een schaars nieuwbouwhuis te bemachtigen. „En ook nog zo dicht bij het centrum, ideaal.”