Seniorenwoningen bij Commanderij College Beek en Donk

De woningen komen op het braakliggende stuk grond tussen de schoolwoningen van het Commanderij College en de basisscholen het Klokhuis en De Muldershof. Deze grond is in het verleden al aangemerkt voor woningbouw. De gemeente kiest nu bewust voor de patiowoningen. ,,In het nieuwbouwproject Hoge Regt werden in eerste instantie ook patiowoningen ingetekend. Maar daar was toen nauwelijks belangstelling voor", legt wethouder Tonny Meulensteen uit. ,,Nu is er wel vraag voor en kiezen we voor deze plek."