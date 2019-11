Senzer Awards 2019 voor SolarUnie uit Gemert en Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe in Deurne

VIDEO Zorgwer­kers in De Peel en Helmond ruilen een dagje

9:44 HELMOND - Wat houdt het eigenlijk in om als diabetes-verpleegkundige in het ziekenhuis te werken? En hoe ziet een dag binnen kleinschalig wonen eruit? Een select gezelschap zorgmedewerkers in Helmond en De Peel mocht gisteren een kijkje in de keuken nemen bij collega's van andere instellingen.