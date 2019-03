Sequoia van 45.000 kilo verhuist 300 meter in Beek en Donk

Joey en Rick uit Bakel zijn gestrand in Spanje na Boei­ng-ver­bod

12:20 BAKEL- Joey Verheijden uit Meijel en Rick van de Laar uit Bakel die samen als team Pech op de Weg deelnamen aan Go for Africa zijn onderweg naar huis gestrand in Alicante. Ze zaten in een Boeing 737 MAX 8 en mochten niet verder het luchtruim in.