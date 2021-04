‘Sesam, open u’ in het Gemertse kasteel; opknappen begint met ingooien ramen

Hogeweg in Lierop is binnen één dag veranderd in racebaan: ‘Het is hier wachten op ongelukken’

13 april LIEROP - De stoom komt nog net niet uit zijn oren. Lieroppenaar Bas Verstappen van het gelijknamige autobedrijf in Lierop is woest nu de weg voor zijn deur in een mum van tijd is veranderd in een racebaan.