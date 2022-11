Sfeer in Somerense politiek is ‘van oudsher goed’, debat is sinds ontslag Schoolmeesters wel scherper

Seinen op groen voor forse uitbrei­ding van paardencen­trum Deurne

DEURNE - Alle seinen staan op groen voor een grote uitbreiding van het hippische centrum Green Valley Estate in Deurne. De gemeente is enthousiast over de plannen, waaronder meer horecafaciliteiten, een ruitersportwinkel en de mogelijkheid om te overnachten.

17 november