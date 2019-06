Shovel uitgebrand onder overkapping in Vlierden

Officier van justitie Koopmans: ‘Meer aandacht voor persoon achter mestfraude Lierop’

19:00 DEN BOSCH/LIEROP – Een opvallend moment tijdens dag vier van de grote mestfraudezaak. Officier van justitie Ingeborg Koopmans had graag eerder van advocaten gehoord wat de impact van de strafzaak is op de acht verdachten. Dan had ze daar in haar eis rekening mee kunnen houden. ,,Dat laat ik nu aan de rechtbank.”