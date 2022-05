Show in fabriekshal Van Thiel United gaat niet door

Ambitieus HCAS na drie jaar terug in de overgangs­klas­se: ‘Op veld van concurrent kampioen worden is mooi’

De mannen van HCAS zijn op overtuigende wijze kampioen geworden in de eerste klasse C. Zondag wonnen de Astense hockeyers met 2-3 op bezoek bij concurrent HC Eindhoven, waarmee de titel én promotie naar de overgangsklasse een feit is.

23 mei