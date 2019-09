Showtime in Deurne

Lifvik is 'belevingstheater’ met zang, dans, muziek en videoprojecties en gaat over een meisje dat met haar fantasie probeert de oorlog te doorstaan. Op het podium staan dertig mensen die niet allemaal even veel ervaring hadden met het spelen in theaterstukken. Ze zijn in een half jaar tijd klaargestoomd voor het echte werk. Ook is er een grote rol weggelegd voor de professionele zangeres Lilly-Jane Young, die alle (Engelstalige) nummers schreef en zingt en de muziek van componist Guus van Wolde. Daarnaast doen er dansers van balletstudio Loes en van dansgroep Vinutsu van Davy Denkers mee. Voor musicalactrice Teepen is de voorstelling haar regiedebuut.

Lifvik is te zien: zaterdag 14 september 14.00 uur try-out en 20 uur première. Daarna: zondag 15 september en maandag 16 september 20 uur. Kaartjes via lifvik.nl