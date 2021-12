Simon van Wetten publiceert verhalenbundel: ‘Een beetje aan de haal gaan met de feiten’

Met de titel Omslag wil Van Wetten de ommekeer in zijn leven markeren die zijn pensionering voor hem betekent. Als geschiedenisleraar werkte hij bijna veertig jaar op de St. Joseph Mavo (St. Joep) in Helmond en de laatste jaren tevens in het gemeentearchief van Gemert.

Quote Zoekend naar historie kwam ik een heuse python tegen die was ontsnapt Simon van Wetten

Simon van Wetten: ,,Ja je kunt wel zeggen dat ik een echte verhalenverteller ben. Daarom geniet ik denk ik zo van het geven van rondleidingen. Ik ben altijd op zoek naar een aanleiding om een verhaal te vertellen. Als historicus zoek ik zoek naar feiten en waarheden en tijdens die zoektochten vind ik ook vaak bijzondere dingen. Bijvoorbeeld toen ik met vriend Jack naar Duitsland toog op zoek naar de waarheden uit de Duitse televisieserie Die Heimat’. Zoekend naar historie kwam ik daar een heuse python tegen die was ontsnapt.”

De Jordaan en Gemert

Van Wetten leerde in zijn jeugd twee dorpen heel goed kennen: de Amsterdamse Jordaan en het Brabantse Gemert. ,,Wij woonden midden in de Jordaan en daar kenden mensen elkaar, kwamen voor elkaar op en zorgden voor elkaar. Moeder was een rasechte Amsterdamse en geëmancipeerd. Ze werkte bij een bank. Vader was een Gemertenaar en door alweer een heel mooi verhaal over een foto die mijn moeder op de Albert Cuypmarkt kocht en daardoor weer contact opnam met haar oude liefde, ben ik geboren”, vertelt hij.

Enorm verschil in culturen

,,Iedere schoolvakantie bracht ik door in Gemert, bij oma en opa en bij tante Jo die mij het ‘Gimmerts’ leerde. Een aantal verhalen in mijn boek vertellen met humor over het enorme verschil in de culturen tussen deze twee dorpen. Maar mijn latere liefde voor de Waddeneilanden heeft ook een plek in dit boek gekregen.”

Als historicus schreef Van Wetten een aantal geschiedenisboeken. ,,Dit is echter zo anders voor mij. Een geschiedenisboek houdt zich aan feiten. In deze verhalen mag ik daarmee een beetje aan de haal gaan. Bovendien mag ik van mezelf in ieder verhaal maar vierhonderd woorden gebruiken. Steeds moet je overwegen dus of je tekst er beter van wordt. Met hulp van cameraman Huub Schatorjé en de dronebeelden van fotograaf Jo van Esch is de verfilming gemaakt met muziek van Wilbert Kivits. Het is een waardevolle aanvulling op mijn teksten.”

Van Wetten geeft het boek ‘Omslag’ uit in eigen beheer en op voorintekening via s.vanwetten@chello.nl.