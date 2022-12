Sint Cecilia laat kleinzoon huis van overleden opa leegruimen tijdens Sweet Memories-concert

met Video Bestelbus en auto botsen in Deurne, wagen belandt in droge slot

DEURNE - Een bestelbus en een auto zijn woensdagavond met elkaar gebotst op de Liesselseweg in Deurne. Het busje belandde door de klap in een droge sloot. De bestuurder van de bus is nagekeken in de ambulance.

7:22