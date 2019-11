Sint heeft een gouden tandenborstel ontdekken de bezoekers van Het dorp van Sinterklaas in Gemert

Welke kleur tandenborstel heeft Sinterklaas? Eten Pieten veel pepernoten? Is de Sint fan van PSV? Vragen genoeg hebben de jonge bezoekers van Het dorp van Sinterklaas in Gemert. De ene is beantwoord na de rondleiding, de andere niet. Het mag de pret niet drukken, Het dorp van Sinterklaas is hoe dan ook ‘superleuk’, vinden de gelovigen.