Sint Jozefpark in Deurne: van braakliggende grond naar levendig park

DEURNE - Enkele jaren geleden lag het stuk grond tussen basisschool D’n Bogerd en de Beukenstraat in de Deurnese Sint-Jozefparochie er nog verlaten bij. Sinds zaterdag is dat anders. Het Sint-Jozefpark is nu officieel geopend.

Spelende kinderen, honden die snuffelen op de losloopplaats, ouderen op een bankje en jongeren die een potje pittenzak werpen spelen. Het nieuwe stuk groen is al volop in gebruik genomen. Leden van de burgerinitiatiefgroep, die het park creëerde, zijn blij om dit te zien. Piet van Moorsel, oud-directeur van de aangrenzende school, is een van hen.

„Ons doel was om het gebied multifunctioneel te maken. Mensen van alle leeftijden moeten hier kunnen verblijven, zowel bewoners als recreanten.” Van Moorsel doelt op de vele fietsers die hier langskomen, het park ligt aan een fietsknooppunt, en op wandelaars. Als die hun eigen proviand meenemen, kunnen ze aanschuiven aan een van de houten picknicktafels. „Wel even zelf je afval opruimen, want we hebben nog geen vuilnisbakken.”

Lap grond van 4000 vierkante meter

Verder is de groenvoorziening gevuld met bloembakken met bankjes ertussen, goals en kinderspeeltoestellen van hout. Het is een flinke lap grond van zo’n 4000 vierkante meter. Oorspronkelijk was deze bestemd voor een flatgebouw, maar toen de bouw daarvan niet doorging, kocht de gemeente de grond in 1999. Het perceel lag er kaal bij totdat de initiatiefgroep haar tanden erin zette.

Quote De bloembol­len die nu bloeien, heb ik zelf gezet. Aan de bakken heb ik ook meegewerkt en de banken heb ik geplaatst Frans Althuizen

Vanaf het eerste uur was vrijwilliger Frans Althuizen erbij. Hij maakte, volgens Van Moorsel, de meeste uren tijdens de aanleg van het park. Elke zaterdag stond hij te spitten en bouwen. Nu kan hij er zelf ook van genieten. „Ik wandel veel met mijn vrouw en dan gaan we vaak hierlangs. De bloembollen die nu bloeien, heb ik zelf gezet. Aan de bakken heb ik ook meegewerkt en de banken heb ik geplaatst.”

Onkruid plukken

Niet dat hij de tijd neemt om er ook echt op te gaan zitten. Als Althuizen hier is, kan hij het niet laten om even het onkruid tussen de plantjes uit te plukken of afval op te ruimen. „Maar ik zie gelukkig ook wel eens dat andere buurtbewoners dit doen.”

Volgens van Moorsel is het de bedoeling dat ieder jaar, tijdens NLdoet, mensen helpen met het onderhoud van het park. Daarnaast komt de initiatiefgroep nog twee keer per jaar bij elkaar om te checken hoe het ervoor staat en of er nog planten of bloemen nodig zijn.