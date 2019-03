Sint-Leonarduskapel in Beek en Donk klaar voor toekomst, het gilde ook?

Gebedsdienst

Voor het gilde staat de kapel nog altijd centraal. Als er ergens wordt getrommeld, geschoten of een vendelgroet wordt gebracht, trekken de leden eerst naar het 'kapelleke' voor een gebedsdienst. ,,Zeker de ouderen hechten daar waarde aan", zegt Mario van den Elsen (68), lid van het in 1422 opgerichte gilde. Ook hij hijst zich vaak in de kenmerkende kostuums en draagt zilveren schilden als ketting om zijn nek. ,,Van oudsher was het gilde er om mensen te beschermen en armen te helpen. Dat is niet meer van toepassing. Ook staat het steeds verder van het geloof af. Het gaat nu om de saamhorigheid. En bovenal om het in stand houden van historie en traditie. Ook binnen de gemeenschap wordt het gewaardeerd dat we er nog zijn, maar de mensen willen of kunnen er niets voor doen."

Dat is meteen ook het grootste probleem van het Gilde Sint Leonardus en gilden in het algemeen. Het is anno 2019 moeilijk om (jongere) mensen te enthousiasmeren voor een lidmaatschap. ,,De drempel is hoog omdat het best veel tijd en geld kost. Naast het schieten is er weinig dat de jeugd echt trekt", weet Van den Elsen, die zelf bij het broederschap kwam vanwege het jaarlijkse koningsschieten op de kermis. ,,Als het zo blijft, krijgen we het over tien of vijftien jaar echt moeilijk. Dan is er misschien nog wel een gilde, maar één dat er niet meer op uit trekt."