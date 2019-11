Sint schittert in YouTube-serie van Peelse bodem

Hij reisde af naar Spanje om een avontuur van de Goedheiligman vast te leggen voor een serie op YouTube. In het verhaal is ook een grote rol weggelegd voor de Pieten. Die zien er helemaal anders uit dan mensen verwachten.

Het stond al jaren bovenaan het verlanglijstje van Serge Janssen: een serie maken met Sinterklaas. Hij had nooit durven dromen dat diezelfde Sint zijn wens dan ook zo vlot in vervulling zou laten gaan gaan. ,,Hij zei zonder te twijfelen meteen ‘ja!’ toen we hem vroegen om mee te doen.”

25 uur filmmateriaal

Volledig scherm © EyeMovement Media Producties / Dionne Kochanowski Sinds de ‘ja’ van Sinterklaas en zijn persoonlijke adviseur Bram van der Vlugt is het hard gegaan met het project. Janssen reisde er voor met een complete crew van technische mensen, haar- en make-up-artiesten en twaalf acteurs af naar Spanje en filmde in totaal 25 uur materiaal bij elkaar. Uiteindelijk rolden er acht afleveringen van zo'n tien minuten uit, die allemaal te zien zijn op YouTube.



Hoe je de Sint strikt? De Helenaveense tv-maker grinnikt. Dat heeft hij te danken aan Sander Bekkering van de Bossche act Kidz-dj die al eerder samenwerkte met de Goedheiligman. Kidz-dj maakt al jaren eigen liedjes op bestaande nummers en nam vorig jaar september een videoclip op met Sinterklaas op de muziek van Euphoria, waar ook Serge Janssen voor werd gevraagd.

Brandevoort

Dat een clip maken wel iets anders is dan een hele serie, daar vertel je hem niets nieuws mee. ,,We hebben het in zo’n vier maanden geproduceerd en in zeven dagen gedraaid, waarvan één draaidag in Brandevoort en zes in Spanje. Dat is overigens wel echt snel in de wereld van tv.” Janssen kent het klappen van de zweep inmiddels. Hij werd opgeleid als cameraman en volgde in Amsterdam een opleiding tot producer. Na zijn studies richtte hij EyeMovement Media Producties op.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © EyeMovement Media Producties / Dionne Kochanowski

Sint in paniek

In de serie, die als titel Kidz-dj & Het Avontuur in Spanje heeft gekregen, worden de kijkers meegenomen naar Spanje, waar de Sint zich in zijn paleis opmaakt voor het Sinterliedjesfestival. Speciaal voor deze editie heeft hij Sander en Ester van Kidz-dj gevraagd om te jureren. Hun concurrenten Bas en Bo willen echter roet in het eten gooien en bedenken snode plannen om Kidz-dj te ontvoeren zodat ze niet kunnen optreden. Het resultaat: paleis in rep en roer en Sint in paniek.



Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © EyeMovement Media Producties / Dionne Kochanowski

Discussie op internet over Pieten

,,Het is een beetje Bassie en Adriaan-achtig, met klungelige humor. Daarnaast is er een grote rol voor de Pieten, die allemaal een eigen karakter hebben gekregen.” Ze deden vanwege hun uiterlijk nu al wat stof opwaaien op internet. ,,We hebben er artistieke Pieten van gemaakt en dat is een bewuste keuze geweest. Zo is er bijvoorbeeld een Piet uitgedost als lakei en eentje als een kat. Voor een aantal mensen zal het moeilijk zijn om te accepteren dat dit onze Pieten zijn, maar over een jaar of tien denk ik dat het heel normaal is. We moeten zaken durven loslaten, durven te veranderen en zo het prachtige authentieke verhaal vertellen zodat we er voor kinderen een mooi feest van kunnen maken. Want de kinderen zijn het belangrijkst, niet de ouders die bang zijn voor verandering en bang zijn dat een traditie verloren gaat. Want geloof me; dit feest blijft nog lang bestaan! Alleen is het belangrijk dat men open staat voor verandering, we kunnen niet anders.”